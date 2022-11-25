«Винный гид России-2022»: вина Краснодарского края вошли в список лучших

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Итоги пятого ежегодного исследования качества винодельческой продукции «Винный гид России» 25 ноября подвел глава Роскачества Максим Протасов. Церемонию провели в рамках Первого Российского винодельческого форума.

Стоимость закупленных образцов составляла от 169,99 рублей до 999,99 рублей. Отмечается, что при этом первое получило оценку выше, чем второе. Результаты исследования в категории до 1 тыс. рублей показали, что цена не всегда равна качеству. Эксперты отметили, что недорогие российские вина изготовлены на достойном уровне.

В этом году эксперты Роскачества исследовали 500 образцов вин, изготовленных из отечественного винограда. Качество оценивали дегустаторы, которые прошли проверку сенсорной чувствительности. Это способность тонко распознавать нюансы вкуса и аромата. Они работали в специально оснащенной сенсорной лаборатории, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.

В категории сухих красных вин в тройке лучших оказались «Кюве» Сира Марселан 2020 года от «Мысхако», «Автохтон Саперави» 2021 года от «Фанагории», «Мерло резерв» 2019 года от новороссийской «Тристории». Всего в исследовании приняли участие 142 образца.

В категории полусладких красных вин высокой оценки жюри удостоилось «Саперави Черноморская Долина» ЗГУ «Кубань» 2021 года.

Отмечается, что лидер рейтинга сухих вин стоил за 425 рублей, в десятку лучших красных вин также вошли образцы стоимостью от 399 рублей. Среди полусладких вин, лучший образец обошелся в 379 рублей.

Из белых российских вин жюри оценивало 166 образцов. Из них 73%, 121 образец, — это сухое белое вино.

Лучшим сухим вином стало «Аристов. Рислинг» от «Кубань-Вино» 2020 года. Это вино получило 87 баллов, это была самая высокая оценка сухому тихому вину за 5 лет исследования. Также в тройку лучших вошло вино «Терруар блан. Шато Гай-Кодзор» 2021 года. Винодельня находится в Анапе.

В категории полусухое белое вино в список лучших вошло вино ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» полусухое белое «Ф-стиль. Рислинг» 2020 года. Среди полусладких жюри отметили «Купаж белый Абрау» 2021 года и вина ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» «Шато Тамань. Дуо Шардоне» и «Ркацители».

Эксперты отмечают, что цены на белые вина, вошедшие в топ-10, выше, чем на лидеров рейтинга красных. Лучшее белое сухое вино «Винного гида России» стоило 659,99 рублей.

Замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов отметил, что отношение потребителей к российскому вину за последние годы изменилось.

«Государством многое сделано для поддержки российского виноделия. Отрасль успешно набирает обороты. И отношение покупателей к отечественному вину заметно изменилось. Россияне оценили собственный продукт — его отличные вкусовые свойства и качество при доступной цене. Данные исследований рынка показывают, что для каждого пятого россиянина (19%) при покупке вина важно, чтобы оно было произведено в России», — сказал Евтухов.

Он также отметил, что каждый четвертый россиянин однозначно готов сделать выбор в пользу отечественных марок.

Замминистра сельского хозяйства Андрей Разин сообщил, что финансирование винодельческой отрасли в 2023 году увеличится почти в 1,5 раза.

«В последние годы благодаря росту инвестиций и расширению господдержки в нашей стране планомерно увеличиваются площади виноградных насаждений и урожаи, повышается качество винодельческой продукции и культура потребления. Сегодня лучшие российские вина признаются на различных международных конкурсах и получают высшие оценки. Дальнейшему развитию этого направления будут способствовать комплексные меры поддержки со стороны государства. В следующем году финансирование профильного федерального проекта увеличится почти в 1,5 раза и составит 3,5 млрд рублей, а к 2030 году совокупно достигнет 26,4 млрд рублей», — сказал Разин.

Глава Роскачества Максим Протасов подчеркнул, что за пять лет исследований «Винного гида России» зафиксирован рост качества российских вин.

Кроме белых и красных вин эксперты оценили игристые вина. Этот рейтинг опубликуют перед Новым годом. Список лучших тихих розовых вин и крепленых огласят перед весенними праздниками 2023 года.

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