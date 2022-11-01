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Кубанская винодельня возглавила топ-100 лучших в России

Экономика
01.11.2022 17:18
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskaya-vinodelnya-vozglavila-top-100-luchshih-v-rossii
Кубанская винодельня возглавила топ-100 лучших в России
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Итоги российского экспертного рейтинга отечественных вин Top100Wines подвели 31 октября. Победителем в номинации «Винодельня года» стала «Абрау-Дюрсо».

Победителей отбирали по двум критериям — количеству образцов в финальной дегустации и среднему баллу. Винодельня стала лидером по обоим параметрам: до финального этапа дошли 12 вин. Они набрали наивысший средний балл — 91,57 из 100.

В список 100 лучших вин вошли 7 образцов винодельни из 8 возможных. Второе место в рейтинге заняло красное вино «Красностоп Золотовский» от «Винодельни Ведерниковъ», которая входит в Группу компаний «Абрау-Дюрсо». Вино набрало 94 балла в слепой дегустации и было признано лучшим из автохтонных сортов.

«Империал» Vintage Brut 2018 стало единственным игристым вином, которое вошло в топ-10 с оценкой 93 балла. Также оно было отмечено в номинации за лучшую органолептику в категории «Классическое игристое вино». Эту награду игристые вина компании получают второй год подряд.

Кроме того, «Абрау-Дюрсо» заняла первое место в номинации «Вино на винограднике». Приз в этой номинации вручается компании, которая смогла превратить винный туризм в самодостаточный и растущий бизнес.

Всего в рейтинге 2022 года приняли участие 68 производителей. Они предоставили для оценки 426 вин. Финалистов выбрали во время итоговой дегустации. Более 90 баллов набрали 204 образца, сообщает пресс-служба Группы компаний «Абрау-Дюрсо».

Читайте также: кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках.

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