Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
Экономика
07.10.2022 20:07
Винодельни России расширяют ассортиментные линейки за счет бутылок объемом 1,5 л — «магнумов» и полубутылок по 0,375 л. Нестандартные форматы актуальны в условиях импортозамещения и отвечают трендам покупательского спроса.
По данным «Винного гида России» Роскачества, в полубутылках встречаются тихие вина компании «Фанагория». В сегменте игристых вин чаще всего полуторалитровые бутылки представляет бренд «Шато Тамань».
Отмечается, что в предыдущие годы в «магнумах» продавали преимущественно дорогие российские вина с ценой бутылки от 2 тыс. рублей. В настоящее время в этом формате можно приобрести и вина до 1 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.
Эксперты Роскачества отмечают, что доля нестандартной тары в общем объеме рынка пока составляет около 2%, но она стабильно растет.
Читайте также: в Краснодарском крае создали интерактивную карту виноградопригодных земель с указанием виноделен.
Популярные новости
- С чего начинается Родина или кто расскажет детям мобилизованных, что их отцы — герои?
- Электросамокаты, сегвеи и гироскутеры получили статус средств индивидуальной мобильности
- Кредитные каникулы для участников СВО — ответы на важные вопросы
- Родственникам мобилизованных объяснили, как передать посылки военным в зону СВО
- Курс на запад: о новых трамвайных линиях Краснодара из первых рук
- Почему на передовой нет чистого белья и стоит ли это общественной дискуссии?