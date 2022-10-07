Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Винодельни России расширяют ассортиментные линейки за счет бутылок объемом 1,5 л — «магнумов» и полубутылок по 0,375 л. Нестандартные форматы актуальны в условиях импортозамещения и отвечают трендам покупательского спроса.

По данным «Винного гида России» Роскачества, в полубутылках встречаются тихие вина компании «Фанагория». В сегменте игристых вин чаще всего полуторалитровые бутылки представляет бренд «Шато Тамань».

Отмечается, что в предыдущие годы в «магнумах» продавали преимущественно дорогие российские вина с ценой бутылки от 2 тыс. рублей. В настоящее время в этом формате можно приобрести и вина до 1 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.

Эксперты Роскачества отмечают, что доля нестандартной тары в общем объеме рынка пока составляет около 2%, но она стабильно растет.

Читайте также: в Краснодарском крае создали интерактивную карту виноградопригодных земель с указанием виноделен.