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Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках

Экономика
07.10.2022 20:07
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubanskie-vinodelni-rasshiryayut-vypusk-vina-v-poltorashkah-i-polubutylkah
Кубанские винодельни расширяют выпуск вина в «полторашках» и полубутылках
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Винодельни России расширяют ассортиментные линейки за счет бутылок объемом 1,5 л — «магнумов» и полубутылок по 0,375 л. Нестандартные форматы актуальны в условиях импортозамещения и отвечают трендам покупательского спроса.

По данным «Винного гида России» Роскачества, в полубутылках встречаются тихие вина компании «Фанагория». В сегменте игристых вин чаще всего полуторалитровые бутылки представляет бренд «Шато Тамань».

Отмечается, что в предыдущие годы в «магнумах» продавали преимущественно дорогие российские вина с ценой бутылки от 2 тыс. рублей. В настоящее время в этом формате можно приобрести и вина до 1 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Роскачества.

Эксперты Роскачества отмечают, что доля нестандартной тары в общем объеме рынка пока составляет около 2%, но она стабильно растет.

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