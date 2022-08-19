«Винная деревня» в Анапе проведет День открытых дверей
Общество
19.08.2022 19:01
День открытых дверей «Винная деревня» проведет 20 августа с 13:00. Вход свободный.
Для жителей и гостей Анапы готовится обширная программа, в которую войдут дегустации, выставки на винную тему, фотосессии и экскурсии.
Свою продукцию представят 11 виноделен. Кроме лучших кубанских вин, посетителям «Винной деревни» предложат попробовать устриц, мидий на углях, шашлыки и другие блюда.
«Винная деревня» находится на 4 км трассы Юровка — Гостагаевская, ее можно найти в сервисе «Яндекс.Карты» по названию, сообщает пресс-служба администрации Анапы.
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