Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Винная деревня» в Анапе проведет День открытых дверей

Общество
19.08.2022 19:01
Ссылка https://kuban24.tv/item/vinnaya-derevnya-v-anape-provedet-den-otkrytyh-dverej
«Винная деревня» в Анапе проведет День открытых дверей
Фото t.me/kurortanapa

День открытых дверей «Винная деревня» проведет 20 августа с 13:00. Вход свободный.

Для жителей и гостей Анапы готовится обширная программа, в которую войдут дегустации, выставки на винную тему, фотосессии и экскурсии.

Свою продукцию представят 11 виноделен. Кроме лучших кубанских вин, посетителям «Винной деревни» предложат попробовать устриц, мидий на углях, шашлыки и другие блюда.

«Винная деревня» находится на 4 км трассы Юровка — Гостагаевская, ее можно найти в сервисе «Яндекс.Карты» по названию, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

Читайте также: в Темрюкском районе пройдет эногастрономический фестиваль «Таманская лоза — 2022».

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Краснодаре по делу об убийстве 5-летнего мальчика задержали его мать
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
В Сочи женщина ударила лезвием от строительного ножа сожителя своей подруги
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Пьяный житель Краснодара в гостях избил знакомую до разрыва печени
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
Галина Золина покинула пост директора университетского лицея в Усть-Лабинском районе
В Анапе на пляже утонула женщина
В Анапе на пляже утонула женщина
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Прогулки на сапсерфе в Краснодарском крае: 300 калорий в минус, заряд позитива в плюс
  2. Ковид не сдается. Могут ли старые вакцины бороться с новыми штаммами-мутантами?
  3. Грядущие выходные в Краснодарском крае обещают быть теплыми, но дождливыми
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. На Кубани забывчивая пенсионерка потеряла деньги на дрова и чуть не угодила под статью
  6. В Сочи туристка во время прогулки в горах упала с лошади и получила сотрясение
Прямой эфир
Мы в соцсетях