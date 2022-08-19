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В Темрюкском районе пройдет эногастрономический фестиваль «Таманская лоза — 2022»

Общество
19.08.2022 18:21
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-temryukskom-rajone-projdet-enogastronomicheskij-festival-tamanskaya-loza-2022
Видео канала «Кубань 24»

Он развернется 20 августа на набережной станицы Тамань. Это знаковое для туристов и виноделов событие.

Будет организована дегустация напитков из винограда. На фудкорте желающие отведают блюда Азово-Черноморской кухни и купят овощи и фрукты на ярмарке сельхозпроизводителей. Детям готовят развлекательную программу. Вечером гостей праздника ждет шоу на воде и салют.

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