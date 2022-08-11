Читатели «Кубань 24» получат скидку на йога-фестиваль «Равновесие» в Абрау-Дюрсо

Читатели «Кубань 24» получат скидку на йога-фестиваль «Равновесие» в Абрау-Дюрсо

Экофестиваль «Равновесие» пройдет 20 и 21 августа на курорте Абрау-Дюрсо. Для зрителей и читателей «Кубань 24» действует скидка 20% по промокоду KUB24.

Гостей фестиваля ждет активный отдых на открытом воздухе и погружение в основы здорового и осознанного образа жизни. А также вегетарианские блюда и выставки изделий ручной работы местных мастеров.

Фестиваль «Равновесие» объединит тех, кто стремится к гармонии с собой и внешним миром, а также хочет восполнить внутренний ресурс и достичь физического здоровья. Гости смогут приобщиться к новым знаниям и навыкам и отдохнуть всей семьей.

Площадкой фестиваля станет стадион Абрау-Дюрсо, на котором расположатся семь тематических зон. Здесь пройдут мастер-классы и лекции от около 40 ведущих российских специалистов в области заботы о здоровье, долголетии и качестве жизни. Можно заняться дыхательными техниками, посетить танцевальные мастер-классы, гимнастику для лица и тела, медитативные практики. Также подготовили и детские активности.

Соорганизатор фестиваля «Йога Журнал» подготовил выступления и практики от лучших мастеров, которые представят более 15 направлений йоги, от самых простых до сложных, а также необычные — например, йога на сапбордах.

В экомаркете можно будет приобрести изделия ручной работы, экотовары, натуральную и органическую косметику и одежду. На вегетарианском фудкорте фестиваля лучшие шефы края предложат посетителям разнообразные вегетарианские, веганские и сыроедческие блюда. Гости смогут поучаствовать в тематических кулинарных мастер-классах, где научатся готовить полюбившуюся полезную еду самостоятельно.

Музыкальное сопровождение фестиваля — этногруппы JAMBEY и Ritmango, соединяющие в своем творчестве традиционные этнические инструменты и современные ритмы.

Для гостей фестиваля «Равновесие» будет организована парковка рядом с территорией проведения. Дети до 10 лет могут участвовать в мероприятии бесплатно (сопровождение взрослых обязательно).

Получить дополнительную информацию и приобрести билеты можно на сайте.