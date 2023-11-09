Вина Кубани получили гран-при конкурса Ассоциации виноделов России

На Российском винодельческом форуме в Москве объявили названия лучших вин по версии ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (АВВР).

В России объявили лучшие в рамках первого Кубка АВВР. Кандидатов отбирали в шести номинациях: белое, красное, розовое, игристое вино, российское шампанское и крепленое вино.

Эксперты составили общий список из 146 напитков. С 18 по 20 октября комиссия провела дегустацию и сформировала итоговый рейтинг. Около десятка кубанских вин получили награды в четырех категориях.

В категории белых вин Гран-при получили «100 оттенков белого» и «Шардоне» 2021 года от винодельни «Фанагория», золото — «Кубань. Долина реки Афипс» и «Хихви» 2020 года от «Собер Баш».

В номинации «российское шампанское» золото получили напиток «Темелион», Винтаж Розе 2019 от «Долины Лефкадия» и «Кюве де Витмер», Розе 2020 года от «Золотой балки».

Среди крепленых вин золото получил «Портвейн Крымский» 1991 года от «Солнечной долины».

В номинации красное вино Гран-при получило «Лефкадия Резерву» 2015 года «Долины Лефкадии».

В номинации «выдающееся» удостоили «Каберне Совиньон», «Каберне Франчайзи» 2019 года от винодельни «Усадьба Мезыбь».

По словам организаторов, на конкурс представили много высококачественных вин, набравших самые высшие баллы. В связи с этим во всех номинациях было присуждено несколько золотых премий, сообщает РИА «Новости».

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