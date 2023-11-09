Кондратьев: кубанские виноделы представляют свою продукцию на выставке в Китае

Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Выставка ProWine China 2023 проходит с 8 по 10 ноября в Шанхае. Стенд Юга России занимает площадь около 80 кв. м. Свою продукцию представляют шесть кубанских предприятий. Вениамин Кондратьев отметил, что Кубань считается ведущим винодельческим регионом России.

«Наши вина хорошо знают и ценят за неповторимый вкус и качество в стране и за рубежом. Сегодня продукция наших виноделов покоряет развитый, быстрорастущий и высококонкурентный рынок Китая и в целом — стран Восточной Азии. Уверен, ее оценят по достоинству, а участие в такой крупной международной выставке станет еще одним шагом в развитии сотрудничества с Китаем», — сказал глава региона.

Кубанские виноделы участвуют в выставке бесплатно при поддержке Центра поддержки экспорта Краснодарского края в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

По словам вице-губернатора Александра Руппеля, Китай занимает второе место среди стран-контрагентов по экспорту из Краснодарского края.

С начала года краевой Центр поддержки экспорта организовал участие предприятий региона в 8 крупных международных выставках. С контрагентами из Беларуси, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Армении, Грузии, Азербайджана и Монголии заключили около 20 контрактов на экспорт, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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