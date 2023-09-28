Кондратьев: на Кубани производят вина мирового уровня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 сентября во время посещения ярмарки «Кубанская ярмарка» посетил павильон с винодельческой продукцией местного производства.

Глава региона пообщался с виноделами на тему перспектив развития отрасли.

«В Краснодарском крае много винодельческих хозяйств, некоторые выпускают эксклюзивное коллекционное вино. Продукцию наших виноделов закупают рестораны со всей страны. В крае производят вина действительно мирового уровня», — сказал Кондратьев и отметил, что власти региона готовы поддержать труд виноделов.

Винодельческую продукцию на ярмарку привезли 18 предприятий и 15 фермерских хозяйств из Анапы, Геленджика и Новороссийска, Крымского и Темрюкского районов.

«Кубанская ярмарка» работает с 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг» с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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