Кондратьев: фермерам важно объединяться в кооперативы для успешного развития

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев 28 сентября посетил агропромышленную выставку «Кубанская ярмарка» и пообщался с аграриями.

По словам главы региона, в крае работает 1 млн ЛПХ подсобных и более 13 тыс. фермерских хозяйств, которые производят экологически чистую продукцию.

«Чтобы больше продавать не только здесь и сейчас, но и в будущем, следующим этапом должно стать объединение фермеров в кооперативы. Сегодня здесь много производителей, которые уже объединились на стадии переработки — и продают не сырье, а продукцию. Это необходимо для дальнейшей устойчивости производителей с точки зрения рынка», — сказал губернатор.

Вице-губернатор Андрей Коробка отметил, что фермеры осваивают новые технологии, модернизируют производство. Это позволяет выпускать новые виды продукции. Ярмарка наглядно демонстрирует качественный рост малых хозяйств.

На ярмарке представлены овощи, фрукты, мясо и птица, мясные изделия, рыба, молочные продукты, кондитерские изделия, мед, продукты пивоварения и напитки, а также саженцы и товары народных промыслов. На стенде стенд «Сделано на Кубани» выставили товары более 30 победителей конкурса.

Для аграриев проведут деловые мероприятия и семинары. Пройдет конкурс «Сырные шедевры Кубани», фестивали кухонь народов края, вина и сыра, а также различные мастер-классы.

Ярмарка работает с 28 сентября по 1 октября в выставочном комплексе «Экспоград-Юг» с 9:00 до 18:00, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», «Кубанская ярмарка» — это важная выставка для аграриев не только края, но и всей России. Производители расскажут о своих достижениях и представят продукцию, новые проекты и разработки. На четыре дня на выставочный павильон на улице Конгрессной съедутся делегации со всей страны и из-за рубежа. В прошлом году ярмарку посетили более 100 тыс. человек.