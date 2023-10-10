Вильфанд объяснил причины возникновения смерчей у берегов Краснодарского края

Сейчас вода в Черном море на 2–5 °С теплее, чем воздух — это создает условия для формирования смерчей.

По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, существенные изменения погоды на Черноморском побережье производят из-за холодного воздуха, который проникает далеко на юг европейской России.

«Хотя температура воды замечательная — 22 ° в Геленджике, Туапсе, Сочи, но воздушные массы, которые придут с севера, обусловят максимальные температуры +13–15 ° в континентальных районах Краснодарского края и +17–20 °в районе Сочи. То есть, температура воды будет выше, чем температура воздуха», — сказал Вильфанд.

Синоптик объяснил, что при такой погоде чаще всего формируются смерчи в акватории Черного моря без выхода на сушу, сообщает РИА «Новости».

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