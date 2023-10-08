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Сильный ветер повалил 25 деревьев в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/silnyj-veter-povalil-25-derevev-v-krasnodare
Сильный ветер повалил 25 деревьев в Краснодаре
Фото t.me/tk_krd

С утра 8 октября спасатели ликвидируют последствия сильного ветра, убирают повалившиеся деревья.

«По состоянию на 16:00 в ЕДДС поступило 25 обращений по упавшим деревьям, из них выполнено 15. В работе и в очереди по 5 адресов», — сообщили в МЦУ Краснодара.

Там напомнили, что при возникновении чрезвычайных ситуаций горо

жане могут звонить по номеру 112.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», из-за упавшего дерева в центре Краснодара временно остановились трамваи.

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