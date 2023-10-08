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Из-за упавшего дерева в центре Краснодара временно остановились трамваи

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-upavshego-dereva-v-tsentre-krasnodara-vremenno-ostanovilis-tramvai
Из-за упавшего дерева в центре Краснодара временно остановились трамваи
Фото t.me/tk_krd

Дерево упало 8 октября из-за сильных порывов ветра на пути общественного транспорта на пересечения улиц Садовой и Буденного.

«Из-за упавшего дерева стоит движение трамвайных маршрутов № 21,20,3,22 в оба направления. Будьте внимательны!», — сообщили в пресс-службе МУП КТТУ.

На месте работают специалисты.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сильный ветер обрушился 8 октября на Краснодар. Он стал причиной падения деревьев в нескольких районах. Спасатели работают в усиленном режиме.

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