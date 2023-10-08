Ломает деревья: сильный ветер обрушился на Краснодар

В краевой столице 8 октября дует сильный ветер. Он стал причиной падения деревьев в нескольких районах.

«Спасатели работают в усиленном режиме. Они оперативно реагируют на сигналы горожан, выезжают на место, убирают с проезжей части дорог и тротуаров упавшие деревья», — сообщили в ЕДДС.

Спасатели убрали ветки и деревья на улицах Онежская и Сормовская, Юннатов и 40 лет Победы, Володарского, 2-й Онежский проезд, Ставропольская, по ряду других адресов.

В ЕДДС напомнили, что при возникновении ЧС горожане могут звонить по телефону 8 (861) 214-33-36 или по Единому номеру вызова экстренных оперативных служб — 112.

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