Вильфанд: на юге России сложилась нестандартная ситуация из-за снега

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в регионах юга России, где выпал снег после высоких температур, наблюдается нестандартная ситуация с выпадением осадков.

«Много осадков выпало, в том числе в виде снега и мокрого снега, на юге Европейской России, это нестандартная ситуация. В Южном федеральном округе сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, высота снега в Адыгее 36 см. В Краснодарском крае тоже сильные осадки в виде дождя мокрого снега и кое-где снег лежит», — сказал Вильфанд.

Сне также лежит в степных районах Крыма. Вильфанд уточнил, что в Краснодарском крае воздух уже прогревался до +25…26 °С, но сейчас установилась холодная погода до -1 °С. В Крыму температура опустилась до -7 °С, в Ростовской области — до -5 °.

Согласно прогнозам, заморозки также ожидаются в Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях и Крыму. В регионах Северного Кавказа прогнозируются дожди и заморозки до конца недели, после чего температура начнет повышаться.

«Где необычно тепло, просто редчайший случай такого тепла — это юг западной Сибири. В Новосибирской области, в Алтайском крае, начиная с четверга и до субботы температура выше +20…25 °С. В Алтайском крае даже до +28 °С. Фантастически высокая температура», — цитирует Романа Вильфанда «Интерфакс».

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