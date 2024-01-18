Виктор Плужников: нужен не революционный, а эволюционный путь развития страны

Заслуженный артист Краснодарского края Виктор Плужников поставил подпись в поддержку кандидата в президенты Владимира Путина.

«Холодно-прагматично если рассуждать, то, как человек, который помнит вакханалию 90-х, прекрасно понимаю — если я хочу, чтобы в моей собственной семье был мир и порядок, чтобы мы жили, уверенно смотря в завтрашний день, нужна та самая стабильность. Нужен тот самый не революционный, а эволюционный путь развития страны. Как человек, знающий историю, прекрасно понимаю, что в нелегкие моменты ничего хорошего в истории нашей страны не было, когда мы меняли главу. Будь-то Смута, времена после отречения Николая II и так далее», — отметил Виктор Плужников.

По его словам, международное пространство сейчас представляет собой мировой океан, в котором бушует 9-балльный шторм.

«И он в любую секунду может стать 10, а то и 15-балльным. И в этом шторме наша страна, наш большой корабль, довольно плавно идет. И менять капитана во время шторма — это неправильно», — добавил Плужников.

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