В Краснодаре начал работу молодежный волонтерский корпус

Корпус создан при Региональном избирательном штабе Краснодарского края на выборах 2024 года.

Активисты различных общественных организаций и волонтерских движений собрались в краснодарском Центре молодежных инициатив, чтобы пообщаться и найти ответ на очень важный вопрос: чем они могут быть полезны в избирательной кампании. В разговоре приняли участие ректор Кубанского государственного университета Михаил Астапов и координатор регионального штаба помощи людям #МЫВМЕСТЕ Георгий Титов.

«На протяжении последних 15 лет волонтерское движение в нашем вузе переживает период серьезного подъема. Катализатором этого процесса послужили Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи. Тогда несколько тысяч студентов приняли участие в этом глобальном мировом событии. Потом у добровольцев появились новые, не менее важные задачи: помощь в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, организация крупных форумов и фестивалей, социальная работа. Все мы знаем, что в марте у нас будут проходить выборы президента Российской Федерации. И тут тоже понадобится помощь волонтеров: необходимо донести до жителей края, что от их выбора сегодня многое зависит. И сейчас главное убедить каждого прийти на выборы и выполнить свой гражданский долг», — отметил Михаил Астапов.

Как рассказал Георгий Титов, волонтерское движение в Краснодарском крае насчитывает более 160 тыс. человек, официально зарегистрированных на сайте Добро.ру.

«С декабря 2023 года добровольцы Краснодарского края подключились к работе на точках сбора подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Путина. А теперь перед ними стоит не менее важная задача: донести до жителей края важность и значимость предстоящих выборов», — считает Георгий Титов.