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Виктор Бут поддержал проведение СВО и выразил желание отправиться на фронт добровольцем

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/viktor-but-podderzhal-provedenie-svo-i-vyrazil-zhelanie-otpravitsya-na-front-dobrovoltsem
Виктор Бут поддержал проведение СВО и выразил желание отправиться на фронт добровольцем
Фото пресс-службы ЮВО

Осужденный на 25 лет в США предприниматель Виктор Бут вернулся в Россию в рамках обмена заключенными и уже дал свое первое интервью.

Он заявил, что поддерживает проведение специальной военной операции на Украине и не понимает, почему ее не начали раньше.

«Я всецело поддерживаю. Если бы была возможность и навыки необходимые, я бы, конечно, пошел добровольцем», — сказал Бут.

Предприниматель рассказал о нахождении в американской тюрьме. По его словам, самым тяжелым было длительное отсутствие возможности общения с близкими. Он созванивался с ними один раз в месяц. Бут уточнил, что провел в одиночной камере около трех лет.

Он сообщил, что в камере в американской тюрьме у него висел портрет Владимира Путина. Бут гордится тем, что он русский человек.

По его мнению, то, что сейчас происходит на Западе является самоубийством цивилизации. Он уверен, что если это не предотвратить, то вся планета «совершит самоубийство», сообщает RT.

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