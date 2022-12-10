Германия и Франция должны платить Донбассу компенсации, считает Володин
Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил в соцсетях 10 декабря.
«Германия и Франция должны выплатить компенсации жителям Донбасса. Сегодняшняя ситуация на Украине — следствие лживой политики лидеров этих государств», — написал Володин в Telegram.
Парламентарий напомнил, что в начале 2014 года главы МИД Франции и Германии подписали соглашение между законной властью Украины и оппозицией в качестве гарантов мира. Однако все закончилось госпереворотом и военным конфликтом на Донбассе.
После этого Франция и Германия приняли участие в подписании Минских соглашений. Но на днях Ангела Меркель рассказала, что исполнять их не планировалось. Она назвала это попыткой дать Украине время для милитаризации.
По мнению Володина, после признания Меркель Франция и Германия несут не только моральную, но и материальную ответственность за происходящее на Украине в последние годы.
«Им придется выплатить компенсации жителям Донбасса за 8 лет геноцида и нанесенного ущерба», — добавил председатель Госдумы.
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