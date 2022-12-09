Чистосердечное признание Меркель: Запад целенаправленно готовил Украину к войне

Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что целью Минских соглашений (гарантом исполнения которых была также и Германия) для Запада являлась возможность выгадать дополнительное время для усиления Украины.

Уже стало обыденностью, что обретая приставку «экс» западные политики становятся и честнее, и прозорливее, и говорливее. При этом уровень их откровений может шокировать. Свежий пример — интервью Ангелы Меркель газете «Цайт» (Die Zeit), в котором она подтвердила по сути все, от чего открещивается официальный Запад, все, что европейские и американские СМИ именуют «путинским или кремлевским нарративом».

Что же сказала экс-канцлерин?

«Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время. Она [Украина] также использовала это время, чтобы стать сильнее, что можно видеть сегодня. Украина 2014-2015 года — это не сегодняшняя Украина. Как показали бои за Дебальцево в начале 2015 года, Путин мог бы легко его тогда захватить. И я очень сомневаюсь, что страны НАТО могли бы тогда сделать столько же, сколько они делают сейчас, чтобы помочь Украине».

Это высказывание можно разбирать на фрагменты, потому что за каждым из них — бездна смысла.

…это была попытка дать Украине время

Смелое признание из уст той, которая должна была обеспечивать соблюдение договоренностей, являясь их гарантом.

То есть Минские соглашения для Запада изначально не имели целью остановить кровопролитие на Донбассе и найти возможность мирного диалога. Это была лишь тактическая уловка. Способ потянуть время, чтобы украинская сторона получила какие-то преимущества.

Что показательно — ранее экс-президент Украины Порошенко заявлял, что никогда не планировал выполнять условия «Минск». Теперь мы, благодаря разговорчивости Меркель, знаем, что и Запад не собирался Украину к этому принуждать. Западу мир на Украине не нужен.

А что нужно?

…чтобы Украина стала сильнее

А нужна война с Россией чужими руками. Украина должна быть сильнее, чтобы дольше помучиться. Украину, как кабанчика кормили, чтобы пустить под нож, когда придет время.

Выгаданные за счет Минских соглашений годы НАТО накачивало Украину оружием. Готовило украинских боевиков, совершенно не смущаясь их откровенно нацистской идеологии. Выращивало новое поколение украинцев на слоганах «москалей на ножи» и «жечь вату». И параллельно расчеловечивали образ России и русских на Западе, закладывая фундамент поддержки будущей войны у европейского обывателя.

Президент России Владимир Путин прямо заявил об обмане со стороны Европы, которая не приложила усилий для выполнения Минских соглашений, зато проявила себя во взращивании на Украине военизированной АнтиРоссии. На Западе этих слов Путина предпочли не услышать, но теперь высказывание Меркель фактически их подтверждает.

…сомневаюсь, что страны НАТО могли тогда для Украина сделать столько же, сколько сейчас

Что это как не чистосердечное признание в умышленном деянии? Они пошли на «Минск» чтобы иметь возможность делать то, что делают сейчас.

А что они делают сейчас? Сбились со счета в поставках «Хаймарсов», «Гепардов» и «Джавелинов». Готовят очередную партию украинских боевиков в Англии. Засылают польских наемников сотнями и тысячами. Параллельно вывозят украинское зерно (кабанчик должен по максимуму вернуть хозяевам вложенный в него корм). И поставляют, поставляют, поставляют боеприпасы.

Браво, фрау Меркель! Вы с бесхитростной тевтонской прямотой рассказали о своих намерениях.

Подтвердили, что мирным путем решать конфликт никто ни в Европе, ни на Украине просто не собирался.

Что начало спецоперации было вынужденным шагом России. И что другого решения у этой проблемы нет. Что и требовалось доказать.