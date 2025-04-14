Видеокамеры в сквере Памяти Героев-танкистов Краснодара подключили к ЕДДС

Так, теперь все 78 камер видеонаблюдения, которые находятся на территории краснодарского сквера Памяти Героев-танкистов, подключены к единой муниципальной системе видеонаблюдения — изображения с них круглосуточно поступают в центр мониторинга ЕДДС.

Подключили видеокамеры по поручению главы Краснодара Евгения Наумова.

«Глава города уделяет особое внимание сохранности общественных пространств, особенно тех, которые благоустроены, приведены в порядок, и ставит задачи по обеспечению безопасности в них жителей Краснодара и наших гостей. Видеонаблюдение помогает в решении этих задач», — отметила начальник управления информационно-коммуникационных технологий и связи Анна Скорнякова.

Сейчас специалисты модернизируют систему видеонаблюдения и тестируют стабильность ее работы, анализируют обзор камер и разрабатывают рекомендации по их оптимизации и доработке.

Всего к системе комплексного видеонаблюдения Краснодара подключено почти 2 тыс. видеокамер, сообщает пресс-служба администрации краевой столицы.

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