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Видео с якобы танцующим начальником отдела ГИБДД проверят в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/video-s-yakoby-tantsuyushhim-nachalnikom-otdela-gibdd-proveryat-v-krasnodarskom-krae?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Видео с якобы танцующим начальником отдела ГИБДД проверят в Краснодарском крае

Ролик опубликовали 2 апреля на YouTube. В полиции начали проверку.

На кадрах видно, как мужчина, которого автор видео называет руководителем Брюховецкого ОГИБДД, танцует с бокалом в руках под песню Моргенштерна* и ругается матом на иностранном языке.

«По факту выявленной публикации назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

*признан Минюстом иностранным агентом.

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