Видео с якобы танцующим начальником отдела ГИБДД проверят в Краснодарском крае
Происшествия
03.04.2023 19:30
Ролик опубликовали 2 апреля на YouTube. В полиции начали проверку.
На кадрах видно, как мужчина, которого автор видео называет руководителем Брюховецкого ОГИБДД, танцует с бокалом в руках под песню Моргенштерна* и ругается матом на иностранном языке.
«По факту выявленной публикации назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
*признан Минюстом иностранным агентом.
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