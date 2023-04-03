Видео с якобы танцующим начальником отдела ГИБДД проверят в Краснодарском крае

Ролик опубликовали 2 апреля на YouTube. В полиции начали проверку.

На кадрах видно, как мужчина, которого автор видео называет руководителем Брюховецкого ОГИБДД, танцует с бокалом в руках под песню Моргенштерна* и ругается матом на иностранном языке.

«По факту выявленной публикации назначено проведение служебной проверки, по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

*признан Минюстом иностранным агентом.

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