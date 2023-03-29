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Полиция начала проверку после рассылки квитанций ЖКХ с платежами в помощь бойцам СВО в Ейске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/politsiya-nachala-proverku-posle-rassylki-kvitantsij-zhkh-s-platezhami-v-pomoshh-bojtsam-svo-v-ejske
Полиция начала проверку после рассылки квитанций ЖКХ с платежами в помощь бойцам СВО в Ейске
Фото из соцсетей

Фейковые квитанции, в которых говорилось о том, что с апреля жильцы многоэтажек будут ежемесячно платить по 180 рублей с квартиры в помощь участникам СВО, появились в одном из подъездов на улице Коммунистической.

В полиции Ейска начали проводить проверку по факту распространения фейковых квитанций ЖКХ.

«Заявление зарегистрировано в дежурной части ОМВД России по Ейскому району на основании информации, выявленной в сети интернет», — сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 марта власти Ейского района опровергли фейк о сборе денег для участников СВО через квитанции ЖКХ. В администрации района заявили, что информация не соответствует действительности и призвали местных жителей не верить слухам и уточнять информацию только в официальных источниках.

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