Полиция начала проверку после рассылки квитанций ЖКХ с платежами в помощь бойцам СВО в Ейске
Происшествия
29.03.2023 20:42
Фейковые квитанции, в которых говорилось о том, что с апреля жильцы многоэтажек будут ежемесячно платить по 180 рублей с квартиры в помощь участникам СВО, появились в одном из подъездов на улице Коммунистической.
В полиции Ейска начали проводить проверку по факту распространения фейковых квитанций ЖКХ.
«Заявление зарегистрировано в дежурной части ОМВД России по Ейскому району на основании информации, выявленной в сети интернет», — сообщает пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram-канале.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 28 марта власти Ейского района опровергли фейк о сборе денег для участников СВО через квитанции ЖКХ. В администрации района заявили, что информация не соответствует действительности и призвали местных жителей не верить слухам и уточнять информацию только в официальных источниках.
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