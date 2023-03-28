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Власти Ейского района опровергли фейк о сборе денег для участников СВО через квитанции ЖКХ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vlasti-ejskogo-rajona-oprovergli-fejk-o-sbore-deneg-dlya-uchastnikov-svo-cherez-kvitantsii-zhkh
Власти Ейского района опровергли фейк о сборе денег для участников СВО через квитанции ЖКХ
Фото из соцсетей

Фотографию фейкового объявления о включении дополнительного пункта в платежку об оплате услуг ЖКХ начали распространять в соцсетях.

В «объявлении» утверждается, что с апреля жильцы многоквартирных домов на улице Коммунистической начнут ежемесячно платить по 180 рублей с каждой квартиры на помощь участникам специальной военной операции.

В администрации Ейского района заявили, что эта информация не соответствует действительности. Местных жителей призвали не верить слухам и уточнять информацию только в официальных источниках.

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