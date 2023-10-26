Входящие в калибраторы рюкзаки для ручной клади выпустила авиакомпания «Победа»

Фирменный рюкзак уже можно приобрести на российских маркетплейсах.

Авиакомпания давно известна своей строгостью при перевозе ручной клади. Специальный рюкзак же через калибраторы проверять не будут — с ними можно спокойно пройти на борт, не боясь, что часть вещей придется оставить в аэропорту.

«Разработанный специально для соответствия требованиям нашей авиакомпании, этот рюкзак позволяет с легкостью перевозить все необходимые вещи во время полета в ручной клади. Вещи, провозимые в салоне самолета, по количеству и весу не ограничиваются, но все вместе должны помещаться в рюкзак «Победы» и не препятствовать его полному закрытию», — сообщает пресс-служба авиакомпании.

В рюкзаке есть отдел для ноутбука, карманы для документов и других мелких вещей. Носить его можно не только на двух лямках, но и как сумку на одном плече.

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