Аэропорт Сочи находится в Адлере — напомнили невнимательным туристам железнодорожники

В железнодорожной компании рассказали о важности правильного выбора станции назначения и отправления.

Там объяснили, где покупать билет при пересадке с самолета на поезд.

«Если вы путешествуете в Сочи самолетом и хотите сделать пересадку на поезд, то билет нужно покупать от станции Адлер. Добраться от аэропорта до вокзала Адлера можно на электричке, автобусах или на такси», — говорится в сообщении.

Также отдыхающим порекомендовали покупать билет до Адлера, если они еще не определили, на какой станции сойдут. Благодаря такому выбору можно будет выйти и в Адлере, и на любой другой станции пути.

«Если вы купили билет до Сочи, то доехать до Адлера не получится, потому что в этом случае на участке Сочи — Адлер вы будете считаться безбилетным пассажиром», — рассказали в компании.

В железнодорожной компании добавили, что станция Сочи — промежуточная. Она расположена вблизи исторического центра Сочи.

Кроме того, туристам рассказали, что в Адлере находится большой вокзал и транспортно-пересадочный узел. Также объяснили, что станция находится в Адлерском районе Сочи около аэропорта, Сириуса и олимпийских объектов, сообщает пресс-служба «Гранд Сервис Экспресс» в Telegram.

Читайте также: в аэропорту Сочи модернизировали зоны досмотра пассажиров и камеры хранения.