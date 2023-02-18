Везли пациента в больницу: машина скорой помощи врезалась в иномарку в Новороссийске

ДТП произошло 18 февраля около 15:20 на трассе Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 57-летний водитель машины скорой помощи двигался на запрещающий сигнал светофора с включенными проблесковыми маячками. Он не предоставил преимущество автомобилю Hyundai Solaris, который ехал по улице Тобольской на разрешающий сигнал светофора. За рулем иномарки была 34-летняя женщина. Произошло столкновение.

В результате ДТП пострадали медики, находившиеся в автомобиле скорой помощи в качестве пассажиров, и водитель Hyundai Solaris. Пациент, которого везли в карете скорой помощи, не пострадал, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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