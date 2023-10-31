Въезд на площадь морвокзала Новороссийска перекроют 4 ноября

Ограничения введут для соблюдения мер безопасности во время проведения мероприятий на площади.

Въезд 4 ноября во время фестиваля «Хамса» и мероприятий ко Дню народного единства будет разрешен только автомобилям экстренных служб и лоцманской службы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», традиционный фестиваль «Хамса» пройдет в Новороссийске 3–5 ноября. В нем примут участие 20 ресторанов черноморского побережья.

В рамках фестиваля на площади морского вокзала выступят Линда и «Смысловые галлюцинации».