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Въезд на площадь морвокзала Новороссийска перекроют 4 ноября

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vezd-na-ploshhad-morvokzala-novorossijska-perekroyut-4-noyabrya
Въезд на площадь морвокзала Новороссийска перекроют 4 ноября
Фото пресс-службы администрации Краснодара

Ограничения введут для соблюдения мер безопасности во время проведения мероприятий на площади.

Въезд 4 ноября во время фестиваля «Хамса» и мероприятий ко Дню народного единства будет разрешен только автомобилям экстренных служб и лоцманской службы, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», традиционный фестиваль «Хамса» пройдет в Новороссийске 3–5 ноября. В нем примут участие 20 ресторанов черноморского побережья.

В рамках фестиваля на площади морского вокзала выступят Линда и «Смысловые галлюцинации».

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