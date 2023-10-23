Традиционный фестиваль «Хамса» пройдет в Новороссийске 3–5 ноября

В традиционном тематическом гастрономическом фестивале примут участие 20 ресторанов черноморского побережья.

Повара представят разнообразное рыбное меню, главными блюдами в котором станут деликатесы из хамсы. На открытом воздухе приготовят паэлью из рапанов, уху по-черноморски, бутерброды с хамсой и форшмак.

На площади Морского вокзала на протяжении всего фестиваля будут работать фермерские ряды — там торговлю развернут более 80 предпринимателей. Они выставят на прилавки сыры из местных сыроварен, колбасные изделия, морские деликатесы, ягоды, грибы и местную винодельческую продукцию.

Гостей фестиваля также ждет обширная развлекательная программа — фотозона, аттракционы для детей, кулинарные мастер-классы. Кроме того, выступят приглашенные артисты из Москвы и Краснодара, сообщает МЦУ Новороссийска.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае хамса поступит в магазины с опозданием на 2-3 недели. Хамса появится лишь после первого серьезного похолодания — тогда она пойдет вдоль побережья крупными стаями.