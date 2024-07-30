Въезд и выезд из города перекроют вечером 30 июля в Новороссийске

Ограничение коснется всех видов транспорта и будет действовать с 22:00 до 4:00 в районе АЗС «Лукойл» в 13 микрорайоне.

Жителей и гостей города-героя просят быть внимательными и использовать альтернативный маршрут. На выезд из города он будет проходить по улице Видова, Горького, Чапаева, Борисовская. Для въезда, возможно, использовать те же улицы, а также улицу Луначарского.

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