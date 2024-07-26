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До осени ограничат движение на улице Постовой в центре Краснодара

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-oseni-ogranichat-dvizhenie-na-ulitse-postovoj-v-tsentre-krasnodara
До осени ограничат движение на улице Постовой в центре Краснодара
Фото t.me/zhkhkrasnodar/766

Временные ограничения для транспорта на улице Постовой в сторону Захарова от Октябрьской введут с 29 июля. Это необходимо для замены сетей водоснабжения на этом участке.

До конца августа для проведения работ здесь ограничат движение по крайней правой полосе на Постовой. Объезд на участке будет организован по встречке. Для этого установят соответствующие дорожные знаки.

Всего в ходе замены сетей водоснабжения обновят 170 метров трубопровода. При этом, на время проведения работ у жителей района не будут отключать воду.

Ограничения будут действовать до 31 августа. Водителей попросили быть внимательней при планировании маршрутов через Постовую, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: до 20 августа в Краснодаре ограничат движение на углу улиц Северной и Тургенева для строительства нового водопровода.

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