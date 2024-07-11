До 20 августа в Краснодаре ограничат движение на углу улиц Северной и Тургенева

Движение транспорта в центре города ограничат с 15 июля для строительства нового водопровода.

Уже с понедельника перекроют движение по средней полосе на улице Северной на пересечении с Тургенева. Проехать также нельзя будет по крайней правой полосе на Тургенева от Северной до Артиллерийской.

Ограничение движения на перекрестке Северной и Тургенева будет действовать до 20 августа. До этого времени водителям рекомендовали объезжать это перекресток через улицы Калинина, Кубанскую набережную, Котовского, Рылеева, Красных Партизан, Бабушкина и Братьев Игнатовых, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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