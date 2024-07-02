На Восточном обходе Краснодара до конца лета ограничат движение автомобилей

Движение автомобилей с 3 июля ограничат на съездах транспортных развязок на 1336 и 1339 км федеральной трассы М-4 «Дон».

На этих участках автодороги выполнят плановые ремонтные работы по замене асфальтобетонного покрытия. Ремонт планируют проводить только с 21:00 до 6:00 для удобства автомобилистов.

В связи с этим на Восточном обходе Краснодара в ночное время ограничат движение на съездах транспортных развязок на 1336 км (пересечение с улицей Уральской) и 1339 км (напротив ТРЦ «OZ Молл») трассы.

При этом движение на автодороге М-4 «Дон» в сторону Черноморского побережья и Москвы не изменится.

Снять ограничения на Восточном обходе Краснодара планируют к 31 августа. Водителей просят быть внимательней при планировании маршрутов через восточную часть краевого центра, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».