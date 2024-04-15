Движение грузовиков ограничат с 27 апреля на трассе М-4 «Дон» на Кубани

Временное ограничение будет действовать для грузовых автомобилей с максимальной разрешенной массой свыше 15 т. на участке федеральной автодороги М-4 «Дон» между Горячим Ключом и Джубгой — с 1385 по 1442 км.

Проезд грузовиков на этом участке трассы будет запрещен с пятницы по воскресенье и в праздничные дни с 8:00 до 21:00 до 15 сентября. В ночное время и по будням проезд грузовых автомобилей будет выполняться в обычном режиме.

Ожидается, что такие меры помогут повысить безопасность дорожного движения по М-4 «Дон» во время курортного сезона. По статистике, в дневные часы грузовики составляют около 30% от общего трафика, что замедляет движение других автомобилей. Из-за этого растет риск возникновения ДТП, сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

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