Ветрено, сухо и тепло будет в Краснодарском крае в ближайшие дни

В начале новой недели территория Кубани будет находиться под влиянием повышенного атмосферного давления.

Антициклон принесет в регион теплую, но ветреную погоду с малой облачностью. Осадков в крае в ближайшие дни не ожидается.

В понедельник, 18 сентября на Кубани будет переменная облачность. В горах и предгорных районах днем и вечером могут пройти кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, восточный 4-9 м/с, местами порывы достигнут 12-14 м/с, а в отдельных районах 15-18 м/с.

Температура воздуха днем прогреется +22…27 °С, а ночью опустится до +8…13 °С. В горах днем +13…18 °С, ночью +3…8 °С.

На Черноморском побережье ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха днем +23…28 °С, ночью +12…17 °С. Порывы ветра достигнут 15-20 м/с. В Новороссийске прогнозируют ураганный северо-восточный ветер до 24 м/с, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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