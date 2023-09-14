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Черное море в Краснодарском крае остыло до +23 °С

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/chernoe-more-v-krasnodarskom-krae-ostylo-do-23-s
Черное море в Краснодарском крае остыло до +23 °С
Фото Екатерины Лызловой, «Кубань 24»

Снижение температуры воды в Черноморском побережье связано с похолоданием в ночное время, когда столбики термометра опускаются до +12…13 °С.

По данным на 14 сентября, самая теплая морская вода на курортах Краснодарского края в Сочи и Туапсе: +25 °С, в Геленджике +24 °С, в Анапе и Новороссийске — +23 °С.

В Азовском море вода остыла еще сильней. В Темрюке +21 °С, в Приморско-Ахтарске +20 °С, в Ейске +19 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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