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Цены на отели в Краснодарском крае в бархатный сезон снизятся на треть

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/tseny-na-oteli-v-krasnodarskom-krae-v-barhatnyj-sezon-snizyatsya-na-tret
Цены на отели в Краснодарском крае в бархатный сезон снизятся на треть
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Отели курортов Краснодарского края начали снижать цены по мере приближения осеннего сезона — по сравнению с пиковыми летними месяцами тарифы могут опускаться на 30%.

Снижать цены небольшие пансионаты и гостиницы начинают уже в конце августа, крупные отели — после 10–15 сентября. В целом цены по сравнению с летом снижаются на 10–30%.

При этом спрос на отдых на курортах Кубани в бархатный сезон растет по сравнению с прошлым годом. В Сочи прирост пока составил 3%, но ожидается выше, поскольку увеличилась доля бронирований менее чем за неделю до отъезда. В Геленджике и Анапе прирост бронирований уже составил почти 15% и 30%, сообщает Российский союз туриндустрии.

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