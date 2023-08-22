Более 1,6 млн туристов посетило в июле и августе курорты Геленджика

Статистика, которую 22 августа обнародовал мэр города-курорта Алексей Богодистов, говорит о том, что с начала августа в Геленджик приехало свыше 600 тыс. гостей, а в июле здесь побывало более 1 млн отдыхающих.

О значительном росте по сравнению с 2022 годом докладывают руководители практически всех гостиниц и прочих средств размещения. Санатории города загружены на 99,8%. Средний процент бронирования номерного фонда на сентябрь составляет — 74,1%, на октябрь — 57,5%, на ноябрь — 45,3%.

По словам главы муниципалитета, параллельно в Геленджике продолжается работа с операторами курортного сбора. На сегодня в реестре уже 1 тыс. 109 объектов, в этом году их стало на две сотни больше.

«Для нашего города курортный сбор — реальный инструмент для развития территорий муниципалитета. Еще раз благодарю всех предпринимателей за правильное отношение к бизнесу, за любовь к городу. Отдыхающим спасибо за то, что выбираете наш Геленджик местом своего отдыха», — отметил Богодистов.