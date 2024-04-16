Ветрено и по-летнему тепло будет 16 апреля в Краснодарском крае

По данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, 16 апреля на Кубани благодаря антициклону сохранится сухая и ветренная погода.

Температура воздуха днем продолжит активно подниматься до +25…+27°С. Ветер будет дуть юго-западный 6-11 м/с, с порывами до 13-18 м/с. Атмосферное давление будет падать немного ниже нормы.

На следующий день — 17 апреля максимальная температура воздуха на Кубани составит +30…+32°С, сообщает портал «Метеовести».

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