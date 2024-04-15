Рапсовые поля зацвели на несколько недель раньше под Анапой

Поля с рапсом зацвели в середине апреля между станицами Гостагаевской в Анапе и Варениковской в Крымском районе.

В этом году рапс зацвел на несколько недель раньше из-за теплой погоды. Обычно рапс начинает цвести только в начале мая.

Рапс — это масличная культура, она цветет в течение трех недель. Цветущие ярок-желтые поля традиционно привлекают множество любителей красивых фото, пишет «Наша газета — Новороссийск».

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