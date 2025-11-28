Ветеринарная служба Краснодарского края отметила 191-летие

Празднование прошло в Кубанском аграрном университете.

На церемонии поздравили сотрудников, которые отличились в этом году, лучшим присвоили звание заслуженных ветеринаров России.

«Сегодня государственная ветеринарная служба Краснодарского края — это 2,8 тыс. человек. В масштабах нашей страны ветеринарная служба всегда занимает лидирующие позиции. Наша служба считается одной из самых сильных, опытных, грамотных, в том числе и оснащенных», — отметил руководитель департамента ветеринарии Краснодарского края Роман Кривонос.

«Это вакцинация животных, проведение исследований на особо опасные карантинные заболевания. Идут обработки в дикой фауне — оральные вакцины против бешенства животных», — сказал начальник управления ветеринарии по Калининскому району Александр Кип.

За этот год ветслужба региона провела профилактику 700 млн голов животных и птицы, предотвратив распространение опасных заболеваний. Лаборатории провели свыше 6 млн анализов, что позволило своевременно выявить бешенство, туберкулез и бруцеллез. Постоянно ведется контроль качества мяса.

