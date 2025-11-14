Школьники в Новокубанске познакомились с работой ветеринарных специалистов

Встречу с девятиклассниками провели в ГБУ «Ветуправление Новокубанского района».

На мероприятии подростки познакомились с историей ветеринарной службы Краснодарского края и основными задачами ветслужбы муниципалитета.

Кроме того, школьникам рассказали о практическом значении ветслужбы в продовольственной безопасности. защите граждан от общих для животных и человека заболеваний, а также о сохранении здоровья животных. Также учащиеся увидели, как специалисты ведут амбулаторный прием четвероногих пациентов.

В завершении ученикам рассказали о направлениях работы ветеринарных фельдшеров и ветеринарных врачей, а также о том, где можно получить эту профессию, сообщает пресс-служба департамента ветеринарии Краснодарского края.

