Для школьников провели профориентационную экскурсию в Тимашевскую ЦРБ

Профориентационную работу организовали в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Одиннадцатиклассники увидели стерилизационное отделение и ознакомились с оснащением автомобиля скорой помощи. Также познакомились с работой рентгенолаборанта и врача-рентгенолога, посетив кабинет компьютерной томографии.

Профессия медработника подходит тем, кто искренне хочет помогать людям, а также предан своему делу, подчеркнула главная медсестра Тимашевской ЦРБ Шушаник Арустамян.

«Если все эти качества соединены в одном человеке, то у него есть шанс стать настоящим медицинским работником с большой буквы», — добавила сотрудница больницы.

Участники экскурсии хотят в будущем работать в медицинской сфере. По словам школьников, экскурсия позволила лучше узнать профессию и укрепило желание поступать в КубГМУ или в Тимашевский филиал Кущевского медколледжа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Краснодарского края.

Читайте также: в Краснодарском крае 8 ноября впервые пройдет единый День здоровья.

Подпишись, здесь всегда интересно.