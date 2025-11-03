В Краснодарском крае 8 ноября впервые пройдет единый День здоровья

Массовая профилактическая акция охватит поликлиники во всех муниципалитетах региона.

В медучреждениях жители смогут получить консультации врачей, провести диагностические обследования – ЭКГ, УЗИ, флюорографию, проверить органы репродуктивной системы, вакцинироваться.

Всем участникам врачи помогут оценить риски заболеваний сердечно-сосудистой системы и дадут советы по профилактике хронических заболеваний.

Как отметил и. о. министра здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов, участие в акции — шанс за один день пройти медосмотр всей семьей, без предварительной записи и долгих ожиданий.

«Масштабный День здоровья пройдет впервые в нашем крае. Он охватит абсолютно все районы. Акция создана для тех, кому сложно выкроить время для заботы о своем здоровье посреди рабочей недели. Каждый желающий сможет всего за один день пройти медосмотр всей семьей, без предварительной записи и долгих ожиданий», — написал и.о. министра в Telegram.

Профилактическая акция пройдет в крае 8 ноября. Подробнее о времени и порядке проведения Дня здоровья можно узнать на информационных ресурсах поликлиник по месту прикрепления.

