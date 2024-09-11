Ветеранам СВО вручили новые машины в выставочном зале боевой славы Краснодара

На вручение подарков бойцы пришли вместе со своими семьями. Они получили четыре автомобиля отечественного производства, в которых предусмотрено ручное управление.

«Когда я лежал в госпитале, самостоятельно позвонил из Краснодара в Фонд «Защитников Отечества». И они уже ждали мои документы здесь. По прибытии, со мной начали работать», — рассказал ветеран СВО Иван Лещин.

Ключи от новых автомобилей вручил руководитель филиала Фонда «Защитники Отечества» по Краснодарскому краю Александр Старовойтов. Он рассказал, что организация обеспечивает бойцов, получивших инвалидность, всем необходимым, в том числе оборудованием для жилья.

«Это расширение дверных проемов, это увеличение ванной комнаты, оснащение ее всеми необходимыми приборами для того, чтобы бойцы комфортно себя чувствовали в своем доме. На сегодняшний день нами обследовано более 90 помещений наших ветеранов, получивших инвалидность, а 15 мест — уже адаптированы», — уточнил Старовойтов.

Всех ветеранов обучили ручному управлению, а после торжественной части они получили пакет документов и поехали домой уже на собственных машинах.

В Фонде «Защитники Отечества» пообещали, что такой автомобиль подарят каждому ветерану, который получил травму на передовой.

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