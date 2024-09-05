Кондратьев: более 340 участков выдали участникам СВО на Кубани

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев о мерах поддержки участников СВО и их семей.

«Ратный подвиг по защите интересов Отечества, который каждый день совершают наши земляки-добровольцы в зоне спецоперации, неоценим. И главная задача, стоящая перед нами — сделать все возможное, чтобы поддержать их», — написал Вениамин Кондратьев в Telegram.

Глава региона заявил, что участникам спецоперации уже выдали в собственность более 340 земельных участков. Он отметил, что земли получили бойцы СВО, награжденные званием Героя России или орденами за заслуги, проявленные в ходе службы. Также участки получили семьи героев, погибших при выполнении задач СВО.

«Эту работу продолжим. Кроме того, будем и дальше совершенствовать меры соцподдержки семей участников СВО — сейчас их у нас действует порядка 20», — добавил губернатор.

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