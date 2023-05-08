Ветерана Великой Отечественной войны Галину Вшивцеву поздравил с Днем Победы мэр Краснодара

В преддверии праздника глава города Евгений Наумов посетил ветерана войны Галину Николаевну Вшивцеву.

«Я с радостью и гордостью поздравляю Галину Николаевну с приближающимся Днем Победы! И в очередной раз хочу сказать — солдаты и офицеры, труженики тыла и партизаны — все ковали Великую Победу. Их подвиг, героизм и готовность отдать жизнь за Родину — пример для нас», — отметил мэр.

Галина Вшивцева в 1942 году ушла добровольцем на фронт и служила телеграфистом 15-го отдельного женского батальона. Спустя три года победу она встретила в городе Баутцен. Затем ее демобилизовали и отправили на родину.

Ветеран награждена медалями «За оборону Кавказа», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом Отечественной войны II степени, медалью им. Жукова, а также имеет множество юбилейных наград, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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