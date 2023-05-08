Кондратьев и Бурлачко передали главе Геленджика свидетельство и памятный знак к почетному званию «Город воинской доблести»

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко вручили свидетельство и памятный знак главе Геленджика Алексею Богодистову.

Церемония вручения прошла на торжественном собрании в Краснодаре, посвященном 78-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ранее решение присвоить Геленджику почетное звание приняли депутаты ЗСК.

«Символично, что сегодня мы передаем в Геленджик памятный знак к заслуженному почетному званию «Город воинской доблести». Нет такой станицы, хутора, города, который не был бы достоин такой чести. Вся Кубань была фронтом. Геленджик внес значимый вклад в общую Победу, выстоял в этой войне. Присвоение высокого звания – это уважения подвигу жителей и защитников города», – цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.