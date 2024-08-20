Ветеран труда лишилась квартиры из-за микрозайма внучки в Краснодарском крае

К председателю СК России Александру Бастрыкину за помощью обратилась 82-летняя ветеран труда.

Она рассказала, что ее внучка заключила договор займа с микрофинансовой организацией. Представители компании в 2021 году обратились в суд с заявлением об изъятии квартиры в Краснодаре в счет погашения долга.

Несмотря на то, что собственница жилья согласия на совершение сделок с жилплощадью не давала, суд удовлетворил требования кредиторов. Повестку в суд при этом сама пенсионерка не получала. Квартиру организация продала третьим лицам, а пожилой женщине стали поступать требования о выселении. К ответственности виновных не привлекли.

В СУ СК РФ по Краснодарскому краю расследуется уголовное дело. Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову принять меры, чтобы завершить расследование дела в кратчайшие сроки и предоставить соответствующий доклад.

Кроме того, глава ведомства поручил управлению кадров провести служебную проверку по факту волокиты при расследовании уголовного дела и доложить о ее результатах. Исполнение поручений контролируют в центральном аппарате ведомства, сообщает Информационный центр СК России.

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