На Кубани пенсионерка хотела заработать на акциях, но лишилась 1,1 млн рублей

Мошенники убедили 65-летнюю жительницу села Восход Новокубанского района в том, что она сможет заработать на торговле акциями.

Пенсионерке позвонили и предложили большие проценты от акций нефти и металла. По указанию аферистов, женщина установила на свой телефон «необходимые для заработка» приложения. После чего она пополнила личный кабинет на 15 тыс. рублей и купила «акции руды».

Затем в течение недели пенсионерка перевела мошенникам в общей сложности 1 млн 148 тыс. рублей.

Когда же женщина захотела получить обещанные проценты, мошенники потребовали у нее еще 200 тыс. рублей. Иначе, как ей сказали, вывести средства не получится и весь заработок сгорит.

Женщина связалась с дочерью, чтобы попросить в долг необходимую сумму, и уже она ей рассказала, что это мошенники, сообщает пресс-служба ОМВД по Армавиру.

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